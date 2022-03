CHP'li Tutdere: 'İşte bu fotoğraf, AKP iktidarının ekonomi politikalarının çöküş fotoğrafıdır'

18 Mart 2022 Cuma, 13:38

CHP'li vekil Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’ndan dün yaptığı konuşmada, CHP Esnaf Masası olarak Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta yaptıkları ziyaretlerde tanık oldukları manzaraları gündeme getirdi. Tutdere, bu ziyaretler sırasında çekilen bazı fotoğrafları TBMM kürsüsünden göstererek şunları söyledi:

“2 Mart ve 4 Mart tarihlerinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Genel Başkan Yardımcımız, Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'nın başkanlığında 14 milletvekilinden oluşan bir heyetle Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bir dizi saha çalışmaları yaptık ve vatandaşlarımızı dinledik. Gittiğimiz illerde sivil toplum örgütlerini, odaları, esnafı ve sahadaki yurttaşlarımızı dinledik, dertlerine ortak olmaya çalıştık. Tabii gittiğimiz her yerde gördüğümüz manzaralar gerçekten içler acısıydı; her tarafta işsizlik, her tarafta yoksulluk. Özellikle sokaklarda genç işsizlerin sayısının çokluğu hepimizin vicdanını kanattı.

“VATANDAŞLARIMIZ DOMATESİ, BİBERİ KİLOYLA ALAMIYORLAR. ARTIK TANEYLE ALMA DÖNEMİ BAŞLADI”

Buradan, bir iki fotoğrafla, şu anda özellikle bu bölgedeki esnafımızın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri sizlere aktarmak istiyorum. Burası Erzurum, Erzurum'un en işlek caddelerinde bir manav. Bu manava bizzat kendim girdim ve manavla yapmış olduğumuz sohbette kendisi aynen şunu söyledi: ‘Bundan önceki elektrik faturam 2 bin liraydı, şu anda 7 bin 500 lira geldi. Şu an alışveriş yapan vatandaşlarımız domatesi, biberi kiloyla alamıyorlar, artık taneyle alma dönemi başladı’ dedi. Gerçekten, şu poşette de o an alışveriş yapan bir vatandaşımızın yaptığı alışverişi görüyorsunuz; 4 tane domates, 3 tane biber. İşte şu anda vatandaşın ve esnafın içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen fotoğraflardan bir tanesi.

“BU FOTOĞRAF, AK PARTİ İKTİDARININ EKONOMİK POLİTİKALARININ ÇÖKÜŞ FOTOĞRAFIDIR”

Yine Bayburt'ta, gerçekten hepimizin vicdanını kanatan bir başka fotoğraf. Burası Bayburt, Bayburt'ta bir terzi dükkânı. Değerli milletvekilleri, bakınız, yanan bir soba, sobanın üstünde bir ütü. Terzi, elektrik faturasının ağırlığından ve fahiş olmasından kaynaklı ‘Artık biz, ütüyü fişe takamıyoruz, sobada ısıtıp malzemeleri bu şekilde ütülüyoruz’ dedi. İşte bu fotoğraf, AK Parti iktidarının ekonomik politikalarının çöküş fotoğrafıdır. Değerli arkadaşlar; bu, sizin iktidarınızın esnafı çökerttiğinin fotoğrafıdır. Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak. Eğer tedbir almazsanız, eğer bu esnafın sesini duymazsanız, eğer bu insanlarımızın bu mağduriyetine bir an evvel çözüm bulmazsanız inanın ki vatandaşımız sizi sandıkta mutlaka cezalandıracak; bunu bilesiniz. Biz sizleri uyarıyoruz, vatandaşlarımıza artık çile çektirmeye son verin, görevinizi yapın ve milletimizi bu mağduriyetten kurtarın.

Yine Erzincan'da karşılaştığımız bir durum. Özellikle dokuz belde ve iki köyde taşıma işi yapan minibüs esnafımız, özellikle mazot fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet etti. Bir de özellikle bütün şehir uygulaması nedeniyle orada bir pilot uygulama yapılmış. Belediye, yaklaşık 85 kişilik bu minibüsçü şoför esnafına ‘Sizin haklarınızı koruyacağız’ diye söz vermiş. Ancak zaman geçmiş, aylar geçmiş, yıllar geçmiş, Erzincan Belediyesi bu konuda adım atmamış. Biz, buradan, Erzincan'daki taşıma esnafı adına Erzincan Belediyesi’ne de çağrı yapıyoruz: Bu esnafımızın mağduriyetini giderin ve bu insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin, bu yurttaşlarımızın kazanılmış haklarına saygı duyun diyoruz.

“BU SORUNLARI MİLLET İTTİFAKI OLARAK BİZ ÇÖZECEĞİZ”

Buradan, TBMM’den, Erzurum'a, Erzincan'a, Bayburt'a ve Gümüşhane'ye selam olsun diyoruz. Bizler CHP milletvekilleri olarak, CHP grubu olarak, bundan sonra da sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz; zorlukları, bu zor günleri aşmanız konusunda size her türlü destek olacağız. İnşallah, biz iktidarı uyaracağız; iktidar sorunu çözdü, çözdü; çözmedi, Allah'ın izni ve sizin desteğinizle iktidara geldiğimizde bu sorunları Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz.”