CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı yaşamını yitirdi.

İHA
29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:17
CHP Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı yaşamını yitirdi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürüten Şadiye Bölükbaşı (47) tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi yaşamını yitirdi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Gölpazarı Belediye Meclis üyesi Mehmet Bölükbaşı'nın eşi olan ve geçirdiği bir hastalık nedeniyle uzun zamandır hayat mücadelesi veren Şadiye Bölükbaşı Şadiye Bölükbaşı'nın naaşı, Gölpazarı Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı. 


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