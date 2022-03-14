Çocukları yandaş derneğe emanet etmişler!
AKP’li Tuzla Belediyesi, eski AKP Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un derneğiyle protokol imzalayacak. Protokol kapsamında, dernek kimsesiz ve koruma altındaki çocuklar için yaşam merkezi kuracak, belediye de masrafları karşılayacak.
İstanbul’daki AKP’li Tuzla Belediyesi, kimsesiz ve koruma altındaki çocuklara yönelik tartışma yaratan bir karara imza attı.
BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında, eski AKP Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un başkanı olduğu Mutlu Yuva Derneği ile belediye arasında bir protokol imzalanacağı belirtildi. Protokolün imzalanması için de AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yetki verilmesi istendi. CHP’li ve İyi Partili meclis üyelerinin ret oyu kullanmasına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerini oylarıyla AKP’li Belediye Başkanı Yazıcı’ya protokol imzalama yetkisi verildi.
Ayrıca protokolün “Ailesini kaybetmiş, terkedilmiş, fiziki ya da manevi şiddete maruz kalmaktan ötürü devlet korumasına alınmış kimsesiz çocukların korunması rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi eğitim ve mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi projesi kapsamında” imzalanacağı ifade edildi.
YAŞAM MERKEZİ KURULACAK
AKP'li Belediye Başkanı Yazıcı’nın imzalama yetkisi aldığı protokole ise BirGün ulaştı. Protokol kapsamında “İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocukların rehabilitasyonu, eğitim ve mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi amacıyla Tuzla’da bir ‘yaşam merkezi’ kurulacağı” belirtildi.
BİNA TAHSİS EDİLECEK
Protokolde AKP’li Tuzla Belediyesi’nin yükümlülükleri ise şu şekilde sıralandı:
- Belediye yaşam merkezi olarak kullanılacak binayı bir yıllığına tahsis edecek.
- Yaşam merkezinde zaman içinde oluşan tamirat ve tadilat giderlerini belediye karşılayacak.
- Yaşam merkezinin mutfak giderleri, araç tahsisi ve giderleri, şoför, temizlik elemanı, elektrik, su ve doğalgaz giderlerini belediye karşılayacak.
- Belediye, derneğin psikolog ve eğitimcilerinin yetersiz kaldığı durumlarda eğitici ve psikolog desteği verecek.
Mutlu Yuva Derneği’nin yükümlülükleri şu şekilde ifade edildi: “İlçe genelinde çocuk evlerinde, özel ve kamu kuruluşlarında barınan çocukların açılacak yaşam merkezinde geçmiş acı ve tecrübelerinin olumsuz etkilerini psikolojik destekle gidermek… Hayata entegrasyonlarını sağlamak. Ayrıca, çocuk evlerinde ve kuruluşlarında kalan çocuklar için gerekli izinler alınmak kaydı ile kültürel, sosyal, sportif amaçlı gezi ve faaliyetler düzenlenecek.
PROTOKOLÜ GİZLEDİLER
Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise yaptığı değerlendirmede AKP'li belediyenin meclis üyelerinden protokolü gizlediğini de vurgulayarak şunları söyledi:
“Belediye meclisine teklifi getirdiklerinde protokole ilişkin bir şey açıklamadılar. AKP’liler dahi hangi protokolün oylandığını bilmiyordu. Protokol imzalanan derneğe baktığımızda ise yine karşımıza yine yandaş bir dernek çıkıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün yapması gereken işleri bu derneğe yaptıracaklar. AKP’li Tuzla Belediyesi de bu derneğin binalarının tadilatları vs. yapacak.
Koruma altındaki çocuklara devlet, bakanlık değil de neden bu ne olduğu belli olmayan dernek destek veriyor? Biz bu protokole bu yüzden karşı çıktık. Belediye daha önce de AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de mütevelli heyet üyesi olduğu Yetim Vakfı ile protokol imzalamıştı. İBB’yi kaybeden iktidar, yandaş vakıf ve derneklerle ilçe belediyeleri vasıtasıyla protokoller yapıyor. Belediyelerin kaynakları dernek ve vakıflar için kullanılıyor. Acaba AKP’li Tuzla Belediyesi ÇYDD ile böyle bir protokol yapar mıydı?”
Haber fotoğrafı: Soldan ikinci eski AKP Milletvekili Muzaffer Gülyurt, soldan üçüncü AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı.
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