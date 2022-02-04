Çocukların ayakkabı ihtiyacını karşılamak suç oldu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, 100’ün üzerinde çocuğun bot ihtiyacını karşıladı. Bu destek, “Derneğin tüzüğüne aykırı faaliyet” olarak cumhuriyet savcılığına bildirildi.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvacık’ta meydana gelen deprem sonrası, doğal afetin etkilerini incelemek ve dayanışmak üzere köyleri ziyaret etti. Bir annenin, çocuklarının ayaklarının donduğunu, kışlık bot ihtiyaçları olduğunu söylemesi ve destek istemesi üzerine, yönetim kurulu kararıyla, dernek bütçesinden 100’ün üzerinde çocuğun bot ihtiyacı karşılandı. Bu destek, “Derneğin tüzüğüne aykırı faaliyet” olarak cumhuriyet savcılığına bildirildi.
DERNEK BAŞKANINA CEZA
Kaymakamlık tarafından vergi dairesi uzmanlarıyla birlikte Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin tüm kayıtları denetimden geçirildi. Alındı belgelerinin bazılarında TC kimlik numaralarının yazılmasının unutulması, karar defterinde karar sayılarının her yıl 1’den başlatılmamış olması, online sistemden beyan edilmesi gereken bir meblağın geç beyan edilmesi gibi nedenlerle dernek başkanı Süheyla Doğan’a 51 bin 730 lira ceza kesildi.
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