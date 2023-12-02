Çorum'da 20 kişi, cuma namazı sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:07
Çorum'da 20 kişi, cuma namazı sonrası yedikleri yemekten zehirlendi
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Gemici Mahallesi Kışla Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate mevlit yemeği ikram edildi. Yemekten birkaç saat sonra 20 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Osmancık Devlet Hastanesine başvurdu.

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişilerden 5'i taburcu edildi, diğerleri gözlem altında tutuluyor.


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