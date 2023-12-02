Çorum'da 20 kişi, cuma namazı sonrası yedikleri yemekten zehirlendi
Çorum'un Osmancık ilçesinde, cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Gemici Mahallesi Kışla Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate mevlit yemeği ikram edildi. Yemekten birkaç saat sonra 20 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Osmancık Devlet Hastanesine başvurdu.
5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişilerden 5'i taburcu edildi, diğerleri gözlem altında tutuluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Hasat sezonu 8 ay sürüyor...
- Özel, Pazartesi gününü işaret etti!
- 'Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum...'
- 'O....u çocukluğu', 'p.çlik', 'onursuzluk...'
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- İBB için adaylık başvurusu yaptı!
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- 12 ismin mal varlıklarına el konuldu!