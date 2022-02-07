'Cübbeli Ahmet'e tepki göstermişti: Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 16:29

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, milletvekillerini hedef alarak ‘şerefsiz’ diyen "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Mahmut Ünlü’ye23 Kasım 2019’da tepki gösterdiği açıklaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Özkiraz söz konusu açıklamasında, “Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, Bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkındaki yakalama kararı üzerine Twitter'dan açıklama yapan Özkiraz, “Bu paylaşımından dolayı yakalama kararı çıkmış. Bu "sözde alim" üyesi olduğum partiye ve milletvekillerine ‘şerefsiz , namussuz’ diyebiliyor ama biz yargılanıyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı” dedi.