D-100’de birer şerit trafiğe kapatıldı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattındaki çalışmalar sebebiyle D-100 karayolunun Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametinden birer şerit trafiğe kapatıldı.

Tramvayın geçeceği 332 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidinin bir ayağı D-100 karayolu ortasına inşa ediliyor.

Temel kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede birer şerit trafiğe kapatılarak güvenlik tedbirleri alındı.