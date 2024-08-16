Damda uyurken yorgun merminin isabet ettiği kadın, ağır yaralandı
Diyarbakır'da damda uyurken göğsüne yorgun mermi isabet eden Delal Aydın ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin damında uyuyan Delal Aydın'ın (55) göğsüne, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Akciğerine zarar verdiği belirlenen mermi çekirdeği ameliyatla vücudundan çıkarılırken, Aydın'ın hayati tehlikesi sürüyor. Polis, silahı ateşleyen şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.
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