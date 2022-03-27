Demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giriş yapan 82 metre uzunluğundaki 'Gelibolu' adlı demir yüklü gemi, Kumkale önlerinde karaya oturdu.
İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na demir götüren 82 metre uzunluğundaki Togo bayraklı 'Gelibolu' adlı gemi, Çanakkae Boğazı'nın Ege Denizi girişindeki Kumkale önlerinde karaya oturdu.
Kaptan durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü ve 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile balıkadam ekibi bölgeye sevk edildi.
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