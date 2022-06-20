Denizde kaybolduğu sanılan çocuk karada sağ bulundu
Samsun'da 7 yaşındaki bir çocuk yüzerken kayboldu. Ekiplerin 1 saat boyunca denizde aradığı çocuk, 4 kilometre uzaklıkta sahilde yolunu kaybetmiş halde sağ bulundu.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Hüseyni, eşi Şofya Hüseyni ve 7 yaşındaki oğlu Muhammed Yasin Hüseyni ile birlikte deniz kenarına gitti. Baba-oğul birlikte denize girerek yüzmeye başladı.
Bir süre sonra baba Mahmut Hüseyni oğlunun denizde olmadığını fark etti. Sahile çıkan baba oğlunu sahilde de bulamayınca bir süre aradıktan sonra denizde kayboldu diye etraftan yardım istedi.
DUŞ ALMA KABİNLERİNİ ARARKEN KAYBOLMUŞ
Denizde ve karada çocuğu arama çalışması başlatılırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğu denize girdiği yerden 4 kilometre uzaklıktaki Körfez Mahallesi sahilinde yolunu kaybetmiş olarak yürürken buldu.
Çocuğun denize girdikten sonra karaya çıkıp sahildeki duş alma kabinlerini ararken kaybolduğu öğrenildi.
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