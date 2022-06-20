Denizde kaybolduğu sanılan çocuk karada sağ bulundu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:23

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Hüseyni, eşi Şofya Hüseyni ve 7 yaşındaki oğlu Muhammed Yasin Hüseyni ile birlikte deniz kenarına gitti. Baba-oğul birlikte denize girerek yüzmeye başladı.

Bir süre sonra baba Mahmut Hüseyni oğlunun denizde olmadığını fark etti. Sahile çıkan baba oğlunu sahilde de bulamayınca bir süre aradıktan sonra denizde kayboldu diye etraftan yardım istedi.

DUŞ ALMA KABİNLERİNİ ARARKEN KAYBOLMUŞ

Denizde ve karada çocuğu arama çalışması başlatılırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğu denize girdiği yerden 4 kilometre uzaklıktaki Körfez Mahallesi sahilinde yolunu kaybetmiş olarak yürürken buldu.

Çocuğun denize girdikten sonra karaya çıkıp sahildeki duş alma kabinlerini ararken kaybolduğu öğrenildi.