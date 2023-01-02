Denizli'de kamyonetin çarptığı 86 yaşındaki adam öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde kamyonetin geri manevra yaptığı sırada çarptığı 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Denizli'nin Kale ilçesinde Hürriyet Mahallesi'ndeki üreticilerden süt alımı yapan Bekir E'nin kullandığı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Ali Coşkun'a çarptı.
Coşkun kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kamyonet sürücüsü Bekir E.'yi gözaltına aldı.
Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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