Denizli'de kamyonetin çarptığı 86 yaşındaki adam öldü

Denizli'nin Kale ilçesinde kamyonetin geri manevra yaptığı sırada çarptığı 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:22
Denizli'de kamyonetin çarptığı 86 yaşındaki adam öldü
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Denizli'nin Kale ilçesinde Hürriyet Mahallesi'ndeki üreticilerden süt alımı yapan Bekir E'nin kullandığı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Ali Coşkun'a çarptı.

Coşkun kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kamyonet sürücüsü Bekir E.'yi gözaltına aldı.

Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Denizli Kamyonet sürücü

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