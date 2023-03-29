Denizli'de korkunç olay! Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Süleyman B. (18) iddiaya göre, şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı (18) vurdu.

DHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:33
Denizli'de korkunç olay! Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Süleyman B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi.

Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, ağır yaralandı.

Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Süleyman B.’yi gözaltına aldı.


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