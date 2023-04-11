Deprem bölgesinde korkutan anlar: Kaya parçaları karayoluna düştü

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:26

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:26

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgelerinde sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman'da Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı yol kenarında bulunan tepelerden yağmur nedeniyle kaya parçaları yola düştü. Yolu kısmen kapatan kaya parçalarını fark eden sürücüler durumu jandarma ve karayolları ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu tek şeritten verirken, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.



