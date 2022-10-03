'Devre mülkünüzü alacağız' diyerek 2 kız kardeşi dolandırdılar
Bursa'da yaşayan R.Ç. (67) ile A.Ç. (59) isimli kız kardeşler, kendilerini emlakçı olarak tanıtan ve Yalova’daki devre mülklerini satın almak istediklerini söyleyen 1'i kadın 4 kişi tarafından dolandırıldı. İki kardeşe 'satış işlemlerinizi için dosya masrafınız' olacak diyerek bankadan kredi çektirip, 134 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova’daki devre mülk termal otellerde hak sahibi olan müşterilerin bilgilerini alan ve daha önce devre mülk satışı yapan gayrimenkul firmalarında çalışıp istifa eden M.A. (23), U.A. (23), H.Ş. (20) ile Ö.O. (21) isimli şüpheliler, listeden isimlerine ulaştıkları R.Ç. ve A.Ç. isimli kardeşleri telefonla aradı.
Şüpheliler, kardeşlerin Yalova’daki devre mülklerini almak istediklerini belirterek, kendileriyle Mudanya’da buluştu. Satış için ikna ettikleri kardeşlere, işlemi masrafı adı altında bankadan 134 bin lira kredi çektirerek alan şüpheliler, bir daha ortada gözükmedi.
Noter işlemleri için telefonla aradıkları şüphelilere ulaşamayan kardeşler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.
KİMLİKLERİ, KİRALADIKLARI ARAÇTAN TESPİT EDİLDİ
Şikayet üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere kiraladıkları araç üzerinden ulaştı.
Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde kaldıkları otelde yakalanan M.A. U.A. H.Ş. ile Ö.O. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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