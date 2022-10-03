'Devre mülkünüzü alacağız' diyerek 2 kız kardeşi dolandırdılar

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:00

Yalova’daki devre mülk termal otellerde hak sahibi olan müşterilerin bilgilerini alan ve daha önce devre mülk satışı yapan gayrimenkul firmalarında çalışıp istifa eden M.A. (23), U.A. (23), H.Ş. (20) ile Ö.O. (21) isimli şüpheliler, listeden isimlerine ulaştıkları R.Ç. ve A.Ç. isimli kardeşleri telefonla aradı.

Şüpheliler, kardeşlerin Yalova’daki devre mülklerini almak istediklerini belirterek, kendileriyle Mudanya’da buluştu. Satış için ikna ettikleri kardeşlere, işlemi masrafı adı altında bankadan 134 bin lira kredi çektirerek alan şüpheliler, bir daha ortada gözükmedi.

Noter işlemleri için telefonla aradıkları şüphelilere ulaşamayan kardeşler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

KİMLİKLERİ, KİRALADIKLARI ARAÇTAN TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere kiraladıkları araç üzerinden ulaştı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde kaldıkları otelde yakalanan M.A. U.A. H.Ş. ile Ö.O. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.