Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde devrilen çimento yüklü TIR'ın şoförü Sami Metin (47), ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Metin, hastaneye kaldırıldı.
Antalya- Burdur kara yolu ile Kuzey Çevre Yolu'nun kesiştiği yonca kavşakta, 26 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Burdur'dan Antalya'ya giden Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
EKİPLER GÜÇLÜKLE ŞOFÖRÜ ÇIKARDI
Bariyerleri yıkarak bankete savrulan TIR ters döndü. Araçta sıkışan Sami Metin yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Sami Metin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kavşak, itfaiye ekiplerinin araçta yaptığı soğutma çalışmasının ardından yeniden açıldı.
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