Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ters döndü

Karabük’te alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin ters dönmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:53
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ters döndü
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Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Medikar Hastanesi mevkiinde meydana geldi. O.C.Ş. idaresindeki 80 AAY 375 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. 

Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Ç. ve K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün 1.08 promil alkollü ve sürücü belgesinin daha önceden daimi iptal olduğu belirlendi.


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