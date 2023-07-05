Direksiyonda sızdı, otomobiliyle dükkana daldı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:17

Güncelleme: 05.07.2023 - 07:19

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi, Belh Caddesi üzerinde, saat 02.30 sıralarında sanayi istikametine seyir halinde olan ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Z.D. (34) idaresindeki 06 EB 3812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir işyerine çarptı.

Olayda işyerinin camları kırılarak zarar gördü. Kaza anı ise işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada işyerine yönelerek cama çarptığı görülüyor.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN ARACINI KİLİTLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Z.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada sürücü Z.D., aracının kapısını kilitledi ve ambulansa binerek Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı fark ederek sağlık ekiplerine durumu bildiren bir yurttaş, “Biz iş yerimizden çıktık, bu tarafa doğru aracımızla seyir halinde olduğumuz sırada kaza yapan araç önce kaldırıma, ardından iş yerine gelerek camına çarptı. Biz geldik hemen baktık, baygın haldeydi. Biz uyandırmaya çalıştık uyanmadı, daha sonra biz ambulans ve polis ekiplerine bildirdik. Daha sonra onlar geldi” dedi.