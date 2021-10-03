Diyarbakır'da 4 şüpheli, bir büfeden 720 paket sigara alıp kaçtı
Diyarbakır'da gerçekleşen olayda, 4 şüpheli bir büfenin kepenglerini kaldırarak içeri girdikten sonra 720 paket sigara alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerden ikisini yakaladı.
Diyarbakır'da kepengini kırarak girdikleri büfeden 720 paket sigara ile bir miktar para alarak kaçan 4 şüpheliden A.A. ile S.E. yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
DÖRT ŞÜPHELİDEN İKİSİ GÖZALTINA ALINDI
Olay, 19 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir büfede sabaha karşı meydana geldi. İşletme sahibi Faysal Gümüş, oğlunu açması için gönderdiği büfede hırsızlık yapıldığını öğrenince polise haber verdi. Olay yerine gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. 4 şüphelinin büfeye girdiğini güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri A.A. ile S.E.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
'KEPENGİ İKİ KARIŞ KADAR KALDIRMIŞLAR'
Büfe işletmecisi Faysal Gümüş, "İki şüpheli yakalandı. Emniyet müdürüne teşekkür ediyorum. İş yerini açması için çocuğumu kaldırdım, o da beni arayarak hırsızların girdiğini söyledi. İş yerini boşaltmışlar, gelip baktık iki karış kadar kepengi kaldırmışlar ve kırmışlar. Alttan girmişler içeriye" dedi.
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