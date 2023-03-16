Diyarbakır’da 6 araç birbirine girdi: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:32
Diyarbakır’da 6 araç birbirine girdi: 3’ü ağır 5 yaralı
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana gelen olayda plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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