Dondurucu soğuğa karşı gizli yöntemleri ortaya çıktı

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:15

Beijing 2022'de Beijing'e bağlı Yanqing ile Zhangjiakou'ya bağlı Chongli'de yapılan madalya törenlerini seyrederken, incecik kıyafetleriyle gönüllülerin bu dağlık arazide dondurucu soğuğa nasıl katlandıklarını merak edebilirsiniz. Bu bölgelerde sıcaklık sıfır derecenin çok altına inebilir ancak, incecik olsalar da yüksek teknolojiyle üretilen malzemeler gönüllüleri sıcak tutmayı başarabiliyor.

Zhangjiakou yarışma alanındaki madalya törenlerinde görev alan bir gönüllü, "Kıyafetlerimiz ince ve hafif görünebilir, ancak içindeki ısıtma cihazı bizi dışarıda en az yarım saat sıcak tutabiliyor. Biraz üşüdüğümü hissedince içerideki yelek üzerinde bulunan düğmeye basarak 30 saniye içinde rahatlayabiliyorum" dedi.



Grafen yeleğin tasarımcılarından Chen Lijun, "Beijing 2022'de hizmet veren grafen, yüzde 90'ın üzerinde yüksek elektrotermal dönüşüm etkinliğine sahip yeni tür bir nano-malzeme. Sahip olduğu uygun incelik, dayanıklılık, elektrik ve termal iletkenlik düşük sıcaklık şartlarında sıcaklığın garanti edilmesine yardımcı oluyor" dedi.



Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhangjiakou kentinde bulunan Ulusal Biatlon Merkezi'nde yapılan biatlon kadınlar 4x6 km bayrak yarışının çiçek seromonisinde görev yapan bir gönüllü görülüyor, 16 Şubat 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)



Beijing 2022'de kullanılan yelek, Beijing Grafen ve Teknoloji Enstitüsü (BIGT) tarafından geliştirilen ikinci nesil bir kıyafet. BIGT müdür yardımcısı Wang Gang, "Yeleğin cebinde bir kart büyüklüğünde olan bir şarj aleti bulunuyor. İkinci nesil kumaşlar daha yumuşak ve daha rahat" dedi.

İçinde grafen bulunan kıyafet, koltuk ve kilimler sayesinde seyirciler sıcaklığın eksi 7 santigrat dereceye düştüğü 20 Şubat'taki Beijing Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreninde kendilerini rahat hissettiler. Kuş Yuvası'ndaki (Beijing Ulusal Stadyumu) ayarlanabilir koltuklar 30, 37 ve 47 santigrat derece modlarına ayarlanabiliyor ve üzerindeki kilim, koltukların yüzey sıcaklığını akıllı grafen kontrol sistemi sayesinde 20 santigrat derece civarında tutabiliyor.

Oyunlar esnasında interkom, mobil telefon ve kameralar dahil elektronik cihazlar da düşük sıcaklıklarda çalışır durumda kalabilmeleri için grafenle kaplandı.

Chen, "Örneğin grafen malzemelerin bulunduğu taşınabilir yayın ünitelerinin sıcaklığı kısa sürede 50 santigrat derece kadar artırılarak, sıfırın altında 20 santigrat derecede bile normal çalışabilirler" dedi.

Oyunlar sırasında etkinliklerini kanıtlayan grafen kumaşlar, otomotiv termal yönetim sistemlerine ve tıbbi cihazlara da uygulanarak Beijing 2022'de elde edilen teknolojik başarıların daha da artırılmasını sağlayacak.



