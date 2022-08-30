Ege'de 100. yıl kutlamaları sürüyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Ege’de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. İzmir başta olmak üzere, Muğla, Aydın ve bölge genelinde 7’den 70’e binlerce yurttaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.
30 Ağustos Zafer Bayramı Aydın Büyükşehir Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi bodrum belediyesi Bornova Belediyesi
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