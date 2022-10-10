Elazığ'da otomobiller çarpıştı. 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:36
Elazığ'da otomobiller çarpıştı. 1 ölü, 4 yaralı
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Elazığ-Malatya karayolunun Gözeli kavşağında, Ö.D.'nin kullandığı 80 ADT 307 plakalı otomobil ile M.E.T.'nin yönetimindeki 55 UA 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.E.T., olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.D. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Elazığ otomobil çarpışma

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