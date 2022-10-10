Elazığ'da otomobiller çarpıştı. 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya karayolunun Gözeli kavşağında, Ö.D.'nin kullandığı 80 ADT 307 plakalı otomobil ile M.E.T.'nin yönetimindeki 55 UA 823 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.E.T., olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.D. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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