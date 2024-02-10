Elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu

Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:41

Güncelleme: 10.02.2024 - 11:25

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerin evde yaptığı aramada elektrikli süpürge içinde saklanmış 34 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 2 telefon, 300 lira nakit para ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan K.A. isimli şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.