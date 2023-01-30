'Emekli oldum' dedi, tüm ürünlerini 5 liradan sattı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, 'EYT'den emekli oldum' diyerek tüm ürünlerini 5 liradan sattı.

İHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:54
'Emekli oldum' dedi, tüm ürünlerini 5 liradan sattı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri, 20 yıldır Mudurnu'da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, emeklilik sevinci yaşadı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, sevincini de yine pazar tezgahında kutladı.

'BU SAATTEN SONRA NE YAPACAĞIM PARAYI'

Ak, "Emekli oldum" diyerek tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürdü. Yurttaşlar ise Coşkun Ak'ın tezgahında yoğunluk oluşturdu. Ak; soğan, pırasa, marul, roka, turp, patlıcan, biber, lahana gibi ürünleri 5 liradan sattı. 

Coşkun Ak, "Benim paraya ihtiyacım yok, ne yapacağım parayı. EYT'den emekli oldum. Bu saatten sonra parayı ne yapacağım. Ben vatandaş için çalışıyorum bundan sonra" dedi. 


EYT Emekli

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