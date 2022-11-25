Erciyes beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Merkezde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor.
Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
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