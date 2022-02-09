Erciyes Dağı'nda -17 derecede ‘Winter Fashion Week'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:39

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı, ‘Winter Fashion Week’ defilesine ev sahipliği yaptı.

Defile için başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kazakistan ve Azerbaycan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden 30’a yakın manken geldi.

Barış Küçükçifci’nin koreografisini üstlendiği defile öncesinde mankenler için de parti düzenlendi. Tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği partide eğlenceli anlar yaşandı.

2 bin 200 metre yükseklikte gerçekleşen defilede termometreler, hava sıcaklığını -17 derece olarak gösterdi.

"AMACIMIZ KAYSERİ'NİN TURİZMİNE DESTEK OLMAK"

Erciyes’te Winter Fashion Week defilesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, “Türk turizmini kalkındırmak ve çok daha ileriye taşımak için 2022 yılında da çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Buradan kış turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı bütün kayak severleri Erciyes’e davet ediyorum” dedi.

