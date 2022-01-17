Erdoğan, AKP'li öğrenciye bilezik hediye etti
Aydın’da dün katıldığı bir programda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in (20) doğum günü olduğunu öğrenen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öktem'e doğum günü hediyesi olarak bilezik hediye etti. Ötkem'in AKP'nin seçim işaretini yaptığı da görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı için annesi Fatma Öktem ile dün yapılan AKP İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.
Tuğçe Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye alındı.
Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.
'RÜYAYDI GERÇEK OLDU'
Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve Aydın'a geleceğini duyduklarında mutlu olduklarını belirten Tuğçe Öktem, kente gelmeden bir gece önce hem annesinin hem de kendisinin rüyasında Erdoğan'ı gördüklerini söyledi. Öktem, “Cumhurbaşkanımızı annem ile birlikte rüyamızda gördük. Sabah kalkınca da programın yapılacağı salona gittik. Görüşmek bile hayal diye düşünüyorduk. Ama Ayşe Keşir’in yardımıyla görüşmemiz sağlandı. Çok heyecanlandık. Amacımız hatıra fotoğrafı çektirmekti ama doğum günüm olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanımız bizimle daha çok ilgilendi ve altın bilezik hediye etti. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Annem ve ben hayal bile edemediğimiz Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Onu çok seviyoruz" dedi.
Hediyenin ardından Tuğçe Öktem ve annesi Fatma Öktem, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Apple, Omicron önlemlerini açıkladı
- Galatasaray tarihinin en kötü sezonu
- Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
- Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
- 2011'de toplu katliam yapmıştı: Şartlı tahliye peşinde
- Hamile İlknur'un öldüğü kazada servisin sürücüsü konuştu
- Altay'da sular durulmuyor
- Survivor Ardahan'dan büyük vefa: Oyunu ona armağan etti