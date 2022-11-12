Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım’daki zirvenin ana teması, “Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma” olacak.
G20 liderleri, bu kapsamda “Gıda ve Enerji Güvenliği”, “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.
Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali’de ev sahibi Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.
Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
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