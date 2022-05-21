Erdoğan’ın katılacağı 'Gençlik Şöleni'ne plakalarını kapatarak gittiler
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Gençlik Şöleni" için çevre illerden yola çıkan araçların plakalarını kapatarak gittiği belirtildi.
AKP Gençlik Kolları'nın düzenleyeceği "Bir Gençlik Şöleni" bugün Adana Şehir Stadyumu'nda yapılacak.
CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Katılım yoğun gözüksün diye birçok ilden de taşımalar yapılıyor. Şölene giden araçların plakalarını kapatmışlar" dedi.
Kalkan'ın paylaşımı şu şekilde:
''Ak Gençler Adana'da bir şölen düzenliyor.Katılım yoğun gözüksün diye birçok ilden de taşımalar yapılıyor. Aynı güzergahta yolculuk yapan vatandaşlarımız video çekip göndermişler. Şölene giden araçların plakalarını kapatmışlar. Bunun bir değil, birçok sebebi olabilir. Şaşırmadım."
Ak Gençler Adana'da bir şölen düzenliyor.Katılım yoğun gözüksün diye bir çok ilden de taşımalar yapılıyor.Aynı güzergahta yolculuk yapan vatandaşlarımız video çekip göndermişler. Şölene giden araçların plakalarını kapatmışlar:)Bunun bir değil,bir çok sebebi olabilir.Şaşırmadım :) pic.twitter.com/PEHvatYJEq— Uğur Kalkan (@ugurkalkan1923) May 21, 2022
İlgili Haberler
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: 'Erdoğan istemezse o koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak sözler: 'Erbakan Hocamız ders anlatırken top oynayanların ülkeyi getirdiği durum bu'
- Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü
-
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama