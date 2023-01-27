Erdoğan'ın törene gideceği Denizli'de otobüsler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Denizli'de toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın törene katılmasından dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri seferlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

İHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:19
Erdoğan'ın törene gideceği Denizli'de otobüsler ücretsiz olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü program ve toplu açılış töreni için Denizli’ye gidecek. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 232 tesisin açılışını yapacak.

Yarın düzenlenecek olan toplu açılış töreninde Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz olacak.



Denizli Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs Recep Tayyip Erdoğan

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