Erdoğan'ın törene gideceği Denizli'de otobüsler ücretsiz olacak

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:19

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü program ve toplu açılış töreni için Denizli’ye gidecek. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 232 tesisin açılışını yapacak.

Yarın düzenlenecek olan toplu açılış töreninde Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz olacak.



