Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu

12 Kasım 2021 Cuma, 23:01

TL'nin yaşadığı değer kaybı hız kesmeden devam ediyor. Dolar/TL, ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon ve para politikası endişeleriyle 10 TL seviyesine yükseldi.

Kurda dün 9,97’lik zirve görülmüştü. Euro/TL'de ise 11,44 seviyesi görüldü.

Doların tarihi zirveye ulaşmasının ardından sosyal medyadaki tepkiler de gecikmedi. Muhalefet kanadından bir çok siyasetçi AKP iktidarının ekonomi politikalarına ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkilerini dile getirdiler.

Yine dolardaki artış sosyal medyanın gündemine otururken Erdoğan'ın 2012 yılındaki bir paylaşımı da gündem oldu. Paylaşımda, "Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır" ifadeleri yer alıyor.

Erdoğan'ın 2012 tarihli paylaşımını alıntılayan bir çok kullanıcı ve siyasi isim, AKP'nin ekonomi politikalarına ve Erdoğan'a tepkilerini dile getirdiler.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: