Erzincan’da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Erzincan’da 27 gün önce inşaattan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
22 Kasım 2022 Salı, 17:46
Erzincan’da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Erzincan’da 27 Ekim tarihinde inşaattan düşerek yaralanan inşaat işçisi Abdulkadir Aysel (25) ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan gencin tedavisi bir süre yoğun bakımda sürdü.

27 gündür devam eden tedavisinin ardından kurtarılamayan Aysel bugün hayatını kaybetti. 

Abdulkadir Aysel’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. 



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