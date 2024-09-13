Erzurum'da feci kaza... Minibüs ile ATV çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:56

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:56

Erzurum-Ardahan kara yolu Oltu Organize Sanayi kavşağında, Süleyman Düzenli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen ATV, Ahmet Coşkun (29) idaresindeki 34 HAG 675 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, Düzenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Coşkun ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.