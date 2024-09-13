Erzurum'da feci kaza... Minibüs ile ATV çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.
Erzurum-Ardahan kara yolu Oltu Organize Sanayi kavşağında, Süleyman Düzenli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen ATV, Ahmet Coşkun (29) idaresindeki 34 HAG 675 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, Düzenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Coşkun ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: #Erzurum
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması