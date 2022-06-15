Esenyurt'ta hastaneyi birbirine kattılar: 'Başınıza yıkarım'

Esenyurt'ta, yanında kimliği bulunmayan hastasına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak isteyen kadın, olumsuz cevap alınca hastaneyi birbirine kattı.

DHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:42
Esenyurt'ta hastaneyi birbirine kattılar: 'Başınıza yıkarım'
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Esenyurt'ta hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.

Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı. Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.  

 


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