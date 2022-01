Eski eşi tarafından evinin önünden kaçırılan kadın yaşadıklarını anlattı: Sonumu biliyorum

31 Ocak 2022 Pazartesi, 19:37

Boşandığı Mithat T. tarafından uzun süredir şiddete maruz bırakılan ve çocuğu görememekle tehdit edilen Şilan T., yaşadığı süreci Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı. Evliliğinin başından beri her türlü şiddeti gördüğünü belirten Şilan, boşanma davasını açma sürecini ve kaçırıldığı günü anlattı.

''ÇOCUĞUM ÜZERİNDEN BENİ TEHDİT ETTİ''

''Boşanma davamız bitti, onanmasını bekliyoruz. Şu an ayrıldık, onaylanmasını bekliyoruz. Evliliğimizin içinde hep şiddet vardı. Her zaman da bu böyle devam etti. Hep değişeceğim diyordu ama yine aynı şekilde devam ediyordu. Elimden gelen bir şey yoktu. Bir gün bana ‘polis beni arıyor’ dedi. Meğer bir kadını mağdur etmiş ve bu olayı gizlemeye çalışıyormuş. Ben polise her şeyi anlattım bu olayda. Beni tehdit ettiği silahları da gösterdim. Sonra ben boşanmaya karar verdim'' ifadelerini kullanan Şilan, birçok kez darp raporu almak için karakola gittiğini söyledi.

Maruz bırakıldığı şiddetten dolayı kulağında duyma, gözünde görme kaybı olduğu belirten Şilan, eski eşinin bu olaylardan sonra sadece para cezası ödediğini aktardı ve ekledi: ''Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. İlk boşanma davamı 2021’in Mart ayında açtım. Psikolog desteği aldım ve davalarımı tek tek açtım. İlk duruşmamız 9 Temmuz’daydı. İlk duruşmada çocuğumu alıp götürdü. Bana uzun süre göstermedi. Sonra benimle görüşmek için çocuğum üzerinden beni tehdit etmeye başladı.''

''SAVCI DA, HAKİM DE BENİM''

Eski eşinin elektronik kelepçesinin süresinin bittiği ilk gün evinin önüne geldiğini ve aracı süren taksiciyle birlikte dört kişinin kendisini araca zorla bindirdiğini söyleyen Şilan, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Sonra beni bir eve götürdü ve tanımadığım insanların yanında üç gün kaldım. Yanında kaldığım kişilerden şüphelendi, evdekilere bir telefon geldi ve arada bir kargaşa oldu. Karakola götürüldük. Karakoldaki kadın memurlar durumdan şüphelendi ve hemen benim ifademi aldılar. Bana ayrılma aşamamızda şu sözleri söylediğini hatırlıyorum ‘Hiçbir şey yapamazlar. Savcı da benim, hakim de benim’ dedi. Sonrasında bu olaydan dolayı dava açtım. Yarınki duruşmamız, bu davanın ikinci duruşması olacak. Çocuğum şimdi benim yanımda. Bu süreçte bile bana ‘Şikayetini geri alırsan çocuğu geri veririz’ dediler. Şu an Metris 1 Nolu Cezaevi’nde. Yarınki duruşmamız Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde ve saat 14.00’te. Can güvenliğim yoktur, hala tehdit altındayım ve çıkınca muhtemel sonumu biliyorum.''