Fahrettin Altun'dan ABD'ye: İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası basın kuruluşlarına lisans zorunluluğunu eleştiren ABD'ye yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, yanıt verdi.
Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirilerine yönelik "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" açıklamasında bulundu.
Sovereignty and reciprocity are cornerstones of international relations. The U.S. does not get to criticize Türkiye’s regulations whilst regulating the activities of foreign media organizations on American soil. The age of inequality in bilateral relations is over. https://t.co/cynwC0Alaj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 24, 2022
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