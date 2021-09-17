Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp yaralandı

Fatih Gülhane İstasyonu'nunda tramvay ile durak arasına düşen Cengiz Ayanoğlu (75) sıkışarak yaralandı.

DHA
17 Eylül 2021 Cuma, 14:51
Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp yaralandı
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Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Fatih Gülhane İstasyonu'nunda yaşandı. Cengiz Ayanoğlu isimli 75 yaşındaki yurttaş, indiği tramvayda dengesini kaybederek tramvay ile durak arasına düşerek sıkıştı.

Yaralanan Cengiz Ayanoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.


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