Film gibi olay: Çaldıklarını taşırken zorlanan hırsıza esnaftan yardım!

Beyoğlu’nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:18
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İstanbul Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. 

Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. 

Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul hırsız Esnaf yardım

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