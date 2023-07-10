Film gibi olay: Çaldıklarını taşırken zorlanan hırsıza esnaftan yardım!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:18

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:21

İstanbul Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi.

Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti.

Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.