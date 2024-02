Fly Butik sitesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü: 22 kişi tahliye edildi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 20:05

Güncelleme: 09.02.2024 - 22:33

İstanbul Esenyurt’ta yer alan Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddialarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 5 gün süren duruşmada 26’sı tutuklu 81 sanık savunma yaptı.

Duruşmada sanık Nihat Akyüz savunmasında, Fly Butik Rezidans'ı inşa eden Uçarlar Yapı'nın yönetim kurulu başkanı Metin Uçar’ı sorumlu tuttu. Akyüz, “Burada asıl mağdur olan benim. Metin Uçar'dan dolayı problemli bir projeydi” dedi. Sanık Mehmet Özçelik de "Tek suçum Metin Uçar gibi biriyle ortak iş yapmak. Metin Uçar elektrik, asansör hiçbirinin masrafını da ödemedi" diyerek savunma yaptı.

USULSÜZ İŞLEM YAPMADIK

Sahte işlem yaptığı iddia edilen noter katibi Fikriye Çağla Öztürk ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Benim yaptığım işlem kanuna uygun bir işlemdi. Evraklar da sahte değil. Yaptığımız işlemler usülsüz değil" dedi. Öztürk ayrıca bir dairenin birden fazla kişiye satılmasına ilişkin, "Bir dairenin birden fazla kişiye satıldığını benim görmem mümkün değil" dedi.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Çetenin silahlı kanadında olmakla suçlanan Çetin Başkan Şimşek, “Silah taşıyorum çünkü düşman sahibiyim. Benim bahsedilen videolarla alakalı tehdit amacım yoktu çevrem geniş böyle videoları çekip kendi sayfamda paylaşmıştım ama suç olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

ÇETE DURUŞMASI

Müşteki Metin Uçar savunmasında Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirterek şunları anlattı: “ Ben sahte satışları farkettikten sonra delil toplamaya başladım daha sonra da her yere sahte satışlar yapıldığını yazdım. Savcılığa şikayetçi olduk. En mağdur benim burada. Her an iki mermiyle karşı karşıyayım. Bu bir çete duruşması"

MAĞDURUZ

Sanık savunmalarının ardından müştekiler söz aldı. Müşteki Mediha Sayın, “2016 yılından beri mağdurum. Dairemi 2016 yılında Metin Uçar’dan aldım. Sonra sahip olamadık dairemize. Bu ortaklıklardan dolayı çıkan bir mağduriyetimiz var.’ dedi. Yabancı uyruklu bir müşteki ise 3 daire aldığını belirterek, “Daireyi teslim edeceklerdi. 20 bin lira istediler eksik hususlar için. Ancak gittiğimizde anahtarlar değiştirilmişti ve daireleri bize vermediler. Fatih Dere isimli kişi 40 bin lira istedi daireyi vermek için” dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, polis memurları Hüseyin Coşkun, Mevlüt Kerpiç ve noter katibi Fikriye Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Mahkeme, polis memurları Mevlüt Kerpiç, Hüseyin Coşkun ve noter katibini Fikriye Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 22 kişinin tahliyesine karar verdi. Sanıklar bir kısmı adli kontrol bir kısmı yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edilirken, duruşma ise 10 Haziran tarihine ertelendi.

81 Sanık, “dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit", "yaralama", "silahla yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme", "gizleme veya değiştirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" gibi suçlardan yargılanırken, sanık Nihat Akyüz, Çetin Şimşek, Abdulsemet Kızılağaç, Mehmet Özçelik ve Fatih Dere ise örgüt yöneticisi sıfatıyla yargılanıyor