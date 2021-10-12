Formula 1 için özel 'şampanya' izni iddiasına Süleyman Soylu'dan yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ertuğrul Özkök'ün Formula 1 yarışları finalinde şampanya patlatılması için Soylu'nun özel izin verdiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Ertuğrul Özkök, Formula 1 yarışları finalinde şampanya patlatılması için Soylu'nun özel izin verdiğini yazdı.
Özkök, "Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş" ifadelerini kullanmıştı.
SOYLU'DAN JET YANIT
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özkök'ün iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Soylu, "Bugün Sn. Ertuğrul Özkök’ün köşesinde, 'Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği' ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum…" ifadelerini kullandı.
Soylu'nun paylaşımı şöyle:
Bugün Sn. Ertuğrul Özkök’ün köşesinde,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 12, 2021
"Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği" ifade edilmektedir.
Ben de ilk kez duydum…
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