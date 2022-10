Son dönemde her yerde karşımıza çıkıyor... 50 bin liraya mâl oluyor

Kimisinin ise tutkusunun farklı olduğunu ifade eden Kazanç, “1970 model aracın her yeri orijinal olarak kullanan Metin Özel de bizlere aralıklarla pırpırını getiriyor. Gereken bakımını gereken ayarlamalarını yapıyoruz. Kapı fitillerinden farına, sileceğinden vitesine kadar her şeyi orijinal. Bu her geçen gün farklı bir tutkuya dönüşüyor. Böyle bir pırpırı sıfırdan yapmak 50 bin liradan başlıyor” diye konuştu.