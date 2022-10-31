Son dönemde her yerde karşımıza çıkıyor... 50 bin liraya mâl oluyor
Bursa’da oto tamircisi tarafından hayat bulan triportörler, caddelerde boy göstermesinin yanı sıra nezih mekanların baş köşelerindeki yerlerini de alıyor.
Yıllar önce manav ve bakkallar tarafından yük taşımada kullanılan veya sokak aralarındaki sıcak satışlarda girmedik yer bırakmayan triportörler, halk arasında 'pırpır' olarak bilen 3 tekerli motorlar, yine sokaklarda yer alamasa da nezih mekanların en güzel köşelerini süslüyor.
Bursa’da çocukluğunun aralarında geçtiği triportörleri yeniden caddelere kazandırmak için uğraş veren İbrahim Öner Kazanç, son model araçlara da hizmet verse de pırpırdan vazgeçmiyor. Kazanç, fazla kullanılmasa da yine de özel müşterilerin talep ettiğini belirtti.
Kazanç, “Sıfırdan her şeyini yapmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Avrupa’ya dahi buradan pırpır gönderiyoruz. Kimi motoru kullanmayı düşünmüyor. Sadece görsel olarak dükkanının bir köşesini ayırıyor. Bugüne kadar 200’ün üzerinde bu şekilde aracı geri kazandırmışızdır” dedi.
Kimisinin ise tutkusunun farklı olduğunu ifade eden Kazanç, “1970 model aracın her yeri orijinal olarak kullanan Metin Özel de bizlere aralıklarla pırpırını getiriyor. Gereken bakımını gereken ayarlamalarını yapıyoruz. Kapı fitillerinden farına, sileceğinden vitesine kadar her şeyi orijinal. Bu her geçen gün farklı bir tutkuya dönüşüyor. Böyle bir pırpırı sıfırdan yapmak 50 bin liradan başlıyor” diye konuştu.
Aracına gözü gibi baktığını belirten 1970 model pırpırın sahibi Özel ise, “Aynasından kasasına kadar her yeri orijinal. Belli zamanlarda gereken bakımlarını yaptırıyorum. Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen daha tık demedi” dedi.
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