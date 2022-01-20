Gaz dolu tanker, ışıklardaki araçlara çarptı

Silivri'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği gaz dolu tankeri, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

DHA
20 Ocak 2022 Perşembe, 20:43
Gaz dolu tanker, ışıklardaki araçlara çarptı
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Kaza, Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'ndeki D 100 Karayolu Işıklar mevkiinde, saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ÇAD 045 plakalı gaz dolu tanker, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

YARALI VAR

Çarpışmanın etkisiyle 59 EH 408 plakalı minibüste sıkışan sürücü Fuat Ü. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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