Gaziantep'te 'komşu' kavgası: 4 yaralı

Gaziantep'te, komşu iki aile arasında çıkan, kadınların da karıştığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:02
Gaziantep'te 'komşu' kavgası: 4 yaralı
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Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde, 30 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde birbirine komşu olan Kaplan ve Kaska ailelerinin üyeleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Her iki ailenin telefonla ulaştıkları yakınlarının da gelmesiyle tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Sopaların da kullanıldığı kavga, ihbarla bölgeye gelen polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada, hafif yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahallede yeni olay yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. 


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