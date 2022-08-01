Gaziantep'te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:22

Sazgın Mahallesi’nde, 31 Temmuz Pazar gecesi Halil Kaya’nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken lastiği patlayınca takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkasında oturan komşusu Ayhan Coşkun ise ağır yaralı olarak ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 ÇOCUK BABASIYDI

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kaya’nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.