Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı yaralandı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:21

Gaziantep'te Öz Taşıma İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, İncilipınar Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Akrabası olduğu belirtilen M.İ.A. tarafından vurulan ve bacağından hafif şekilde yaralanan Alıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlı M.İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.