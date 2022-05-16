Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı yaralandı

Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

AA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:21
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı yaralandı
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Gaziantep'te Öz Taşıma İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, İncilipınar Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Akrabası olduğu belirtilen M.İ.A. tarafından vurulan ve bacağından hafif şekilde yaralanan Alıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlı M.İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


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