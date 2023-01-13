Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:09

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:09

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, Recep K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun Nizip Otogar Kavşağı'nda tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında Recep K. motosikletle bölgeden ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda motosikletiyle ilerleyen Recep K., tartıştığı kişi tarafından bir süre sonra otomobille önü kesilerek durduruldu.

Recep K., tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.