GDZ Elektrik önünde kırmızı boyalı eylem

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:03

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:03

İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak semtinde şiddetli yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23), Enver Dündar Başar Sokak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor.

Halkevleri üyeleri Konak’ta bulunan GDZ Perakende önünde toplanarak bina girişine kırmızı boya döktü. Basın açıklamasını yapan Emine Akbaba, “Bu cinayetin sorumlusu bu şirketleri özelleştiren ve hiçbir önlem almayan iktidar ve GDZ Elektrik’tir. 2019 yılından beri hiçbir şikayeti dinlemeyenler, bu cinayetin sorumlusudur. Bizlerden her gün dağıtım ücreti adı altında fahiş fiyatlar alanlar, bu cinayetin sorumlusudur. Her felaketi, her doğal afeti bir felakete dönüştürenler, bu cinayetin sorumludur. Bizler sokakta yürürken ölmek değil, yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

“HALKLA YAN YANAYDILAR”

İzmir Müzisyenler Derneği üyesi olan Deniz ve Öktemay’ın hayatını kaybetmesinin sorumlularının iktidar ve GDZ Elektrik olduğunu vurgulayan Akbaba, “Özge Ceren ve İnanç, İzmir Müzisyenler Derneği’nde bugüne kadar Çok Dilli Halklar Korosu’nda halklarla yan yana gelmiş, hemen Berkin Elvan’ın ölümünden sonra, bu sokak ve bu memlekette ‘insanlar nasıl ölüyor bir bakın’ demişti. Şimdi bunun hesabını soruyoruz. Daha nitelikli kentlerde yaşamak için, kar odaklı şirketleri, hayatlarımıza teslim etmemek için, güvenli ve nitelikli yaşamlar istiyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri acil olarak kamulaştırılmalıdır. Özge ve İnanç’ın kanları hem iktidarın hem de GDZ Elektrik’in ellerindedir. GDZ Elektrik, İZSU ve bu özelleştirilmelerle sorumlu olan iktidar, bu sorumlularının hesabını vermelidir. Buradan Halk Evleri olarak bir kez daha söylüyoruz, Özge Ceren’in de İnanç’ın da hesabını soracak, güvenli kentlerde yaşamak için, mücadeleyi her gün sürdüreceğiz” dedi.