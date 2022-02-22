Gemi söküm işçileri talepleri karşılanmamasına rağmen 11 gün sonra işe dönme kararı aldı
İzmir Aliağa'daki gemi söküm işçilerinin ücretlerin ve ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemi 11'inci günde sona erdi. İşçiler adına konuşan Ahmet Saygılı, "Talepler noktasında bir kazanımımız olmadı. Ancak eylemimiz barışla sona erdi. Kimse işten çıkarılmadı. Bazı yerlerde işe dönüşler oldu. 25-30 kişi kalmıştık. Daha çok uzarsa kötü senaryolar ortaya çıkacaktı. Daha kötü yerlere gitmeden sonlandırdık" dedi.
Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde çalışan işçilerin, düşük ücret ve ağır çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemi, talep ettikleri koşullar sağlanmadan 11'inci günde bitti.
Gemi söküm tesislerindeki eylemi geçen pazar günü Aliağa Demokrasi Meydanı'na taşıyan ve seslerini yükselten işçiler, hafta başında bazı firmalarda işe dönüşler olması üzerine eylemi bugün sonlandırdı.
Yaşanan süreci ANKA Haber Ajansı'na anlatan işçilerden Ahmet Saygılı, talepler karşılanmamasına rağmen 25-30 kişi kaldıkları için işe dönme kararı aldıklarını söyledi.
"İNSANLARIN ZAAFLARI KULLANILDI, BASKI YAPILDI"
- Saygılı, şöyle konuştu:
Talepler noktasında bir kazanımımız olmadı. Ancak eylemimiz barışla sona erdi. Kimse işten çıkarılmadı. Tekrar döndük, bu kaybetmek değil. Bu da bizim için bir kazanımdır. Bazı yerlerde işe dönüşler oldu. 25-30 kişi kalmıştık. Daha çok uzarsa kötü senaryolar ortaya çıkacaktı. Daha kötü yerlere gitmeden sonlandırdık. Birçok çevreden, siyasilerden beklediğimiz desteği göremedik. En başından beri insanların zaafları kullanıldı, baskı yapıldı. Sermayenin gücüydü bu.
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