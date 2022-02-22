Gemi söküm işçileri talepleri karşılanmamasına rağmen 11 gün sonra işe dönme kararı aldı

22 Şubat 2022 Salı, 17:36

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde çalışan işçilerin, düşük ücret ve ağır çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemi, talep ettikleri koşullar sağlanmadan 11'inci günde bitti.

Gemi söküm tesislerindeki eylemi geçen pazar günü Aliağa Demokrasi Meydanı'na taşıyan ve seslerini yükselten işçiler, hafta başında bazı firmalarda işe dönüşler olması üzerine eylemi bugün sonlandırdı.



Yaşanan süreci ANKA Haber Ajansı'na anlatan işçilerden Ahmet Saygılı, talepler karşılanmamasına rağmen 25-30 kişi kaldıkları için işe dönme kararı aldıklarını söyledi.

"İNSANLARIN ZAAFLARI KULLANILDI, BASKI YAPILDI"