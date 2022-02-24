Genç kızın şüpheli ölümü
Denizli'de üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki genç kız, öğrenci yurdunda ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve Denizli’de üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki genç kız, bir öğrenci yurdunda ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Olay, Denizli ilinde bir öğrenci yurdunda Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike Baki(22), üniversite eğitimi gördüğü Denizli ilinde kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulundu.
Yetkililerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemenin ardından Baki’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç Baki'nin yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’ne getirilecek.
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