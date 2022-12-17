Gidere saklanıyorlar... Banyolarda 'ölümcül' tehlike
Reading Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, lavabolarda 375 mantar cinsi ve küf bulunduğunu ortaya çıkardı. Bazı türler, sabundaki deterjanı besin kaynağı olarak kullanıyor. İşte ayrıntılar...
Reading Üniversitesi tarafından kurulan araştırmacı ekip banyo lavabolarından numune toparlayarak inceledi. Numunelerin analiz edilmesi sonucunda, lavabolardaki küf 'ormanlarının' içinde 375 mantar cinsinin bulunduğu görüldü.
Araştırma ekibi, lavabolarda yaşayan mantar türlerinin yüksek sıcaklıklara ve düşük pH'a dayanıklı olduğu belirledi. Bazı türlerin, sabundaki deterjanı besin kanyağı olarak kullandığı da tespit edildi.
LAVABO VE BORULARDA SADECE MİKROPLAR YOK...
Tv100'ün haberine göre, ekip lavabo ve borularda sadece mikropların olmadığını, küf, maya ve diğer mantar türlerinin de bulunduğunu ortaya koydu. Bunun, insanları hasta edebilecek türleri barındırdığı ve yayılmasını sağladığı vurgulandı.
2020 yılında Birleşik Krallık'ta hayatını kaybeden iki yaşındaki Awaab Ishak'ın, ailesinin Rochdale'deki dairesinde küfe maruz kalması sonucu öldüğü sonucuna varılmıştı.
Araştırmanın yöneticisi Dr. Soon Gweon şöyle konuştu:
- "Zamanımızın yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçirdiğimiz için evlerimizde ve işyerlerimizde mantarlara maruz kalıyoruz. Çoğu insan için bu bir problem değil. Ancak bazı mantar türleri, bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir."
Lavabo ve borulardaki mantarların şimdiye kadar göz ardı edildiğini savunan Gweon, fusaryum gibi bazı patojenlerin bağışıklığı baskılanmış kişileri lavabolarda hasta edebileceğini ifade etti.
Lavabo giderlerinde gizlenen mantarlar arasında, birçok sağlık sorununun potansiyel bir tetikleyicisi olmasıyla kötü bir üne sahip olan siyah küfler de yer alıyor. Siyah küfe maruz kalmak ölümcül bile olabiliyor.
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